От Кудрово и до станции метро "Улица Дыбенко" запустили новый автобус

Интервал движения составит около 15 минут.

Между станцией метро "Улицы Дыбенко" и проспектом Строителей в Кудрово появился новый автобусный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Маршрут проходит через Кудровский проезд, где ранее было закрыто движение для общественного транспорта. Пассажиры автобуса 596Б могут воспользоваться льготным проездом, также там действует "Подорожник".

В пресс-службе предупредили о том, что маршрут в обе стороны немного отличается, так как на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда. От станции метро "Улицы Дыбенко" автобус поедет по улице Дыбенко, после чего по Искровскому проспекту, свернет на улицу Тельмана, затем выйдет на проспект Большевиков и через Кудровский проезд попадет на проспект Строителей и Пражскую улицу.

В обратном направлении маршрут будет следующим: Пражская улица — Европейский проспект — проспект Строителей — Кудровский проезд — проспект Большевиков — станция метро "Улицы Дыбенко". Интервал движения составит около 15 минут.

В скором времени планируется ввести в автобусах возможность бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфона, "умных часов" и банковских карт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Кудрово спасла двух беспомощных воронят.

Фото: Виктория Шапиро / vk.com/kudrovo24