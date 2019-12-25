В Петербурге от коронавируса скончались еще 54 человека

По этому показателю Северная столица занимает второе место среди городов России, уступая лишь Москве.

За сутки в Петербурге зафиксировали 54 новых смертей от коронавирусной инфекции. Северная столица сохранила второе место в стране по смертности, уступив лишь Москве, где 69 умерших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России от КОВИД скончались еще 378 человек. После Москвы и Петербурга по числу смертей за сутки следуют Ростовская область (17), Московская область (14), Нижегородская область (13), Иркутская область и Республика Бурятия (по 11), Удмуртская Республика (10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 29 887 россиян, выздоровели 1 296 124 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге пик второй волны коронавируса придется на декабрь.

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