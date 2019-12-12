От Евросоюза ждут ответа на санкции США против "Северного потока-2". В Германии осудили американцев за намерение ввести ограничения из-за проекта газопровода.
В промышленной палате ФРГ (АНК) призвали ЕС принять ответные меры. Соответствующее заявление распространено 12 декабря. Глава концерна OMV и по совместительству президент АНК назвал ситуацию "ударом по Европе и ее тесному союзнику Германии". Райнер Зеле считает, что Берлин и Брюссель должны четко отреагировать и дать общественности ясную политическую позицию.
Ранее Piter.tv писал о том, что бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2.
Видео: YouTube/NZZ Neue Zürcher Zeitung
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