От 5 до 10 тыс. рублей выплатят ко Дню Победы в Петербурге

Выплату в 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы умерших инвалидов участников войны; лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Правительство Петербурга к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне выплатит единовременную денежную сумму. Проект закона опубликовали 28 февраля.

Выплату в 10 тыс. получат инвалиды Великой Отечественной войны, участники и ветераны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Эта же сумма предписана жившим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Выплату в 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы умерших инвалидов участников войны; лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Ранее петербургский девелопер Becar построит в Дубае 60-этажные отели. Строительство коливинга займет два года, а гостиниц порядка четырех лет.

Фото: Piter.tv

