За неделю сотрудники ККИ освободили 14 незаконно занятых нежилых помещений

Большая часть из них использовалась в качестве офисов и складов, некоторые даже эксплуатировались как жилые помещения.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) высвободили 11 незаконно используемых городских помещений. После проведения проверки, ещё три помещения были освобождены предпринимателями. В пресс-службе ведомства сообщили, что незаконно занятые помещения располагались в различных районах города, таких как Василеостровский, Красносельский, Московский, Петроградский и Центральный районы, их общая площадь составляла примерно 1 тыс. кв.м.

Большая часть из них использовалась в качестве офисов и складов, некоторые даже эксплуатировались как жилые помещения. Один из самых просторных освобождённых объектов находился на Кирочной улице. Площадь помещения, незаконно занятого самовольным пользователем, составляла около 300 кв.м. Оно использовалось в качестве склада.

Кроме того, сотрудники комитета освободили помещения на улице Ленина, Гончарной, Кирочной, Таврической, а также на 8-й линии В.О., на Ленинском проспекте в Красном Селе, на 3-й, 7-й и 8-й Советской улицах.

Ранее мы сообщили о том, что в четырёх районах Петербурга ликвидировали 20 точек нелегальной торговли.

Фото и видео: пресс-служба ККИ