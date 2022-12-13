На севере Петербурга начались работы по освещению второй очереди Муринского парка

Кабельная линия пройдёт от Гражданского проспекта до улицы Руставели.

В Северной столице стартовали работы по обеспечению комплексным освещением второй очереди Муринского парка. Кабельная линия длиной свыше 31 км проведут от Гражданского проспекта до улицы Руставели. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Всего проектом предусмотрена установка 326 осветительных комплексов "Лист". Также рабочие смонтируют 511 прожекторов на мачтах и 68 светодиодных фонарей на опорах.

Также в рамках второй очереди парка установят оборудование для детских площадок и площадки для скейтбордистов. Для посетителей обустроят видовую зону, пешеходные дорожки, а также на лыжероллерную трассу.

Ранее мы сообщили о том, что с нарушителей платной парковки в центре Петербурга собрали 1,2 млрд рублей.

Фото: сайт СПб ГБУ "Ленсвет"