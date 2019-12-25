Осужденный за кражи сбежал из колонии-поселения в поселке Форносово

О пропаже заключенного сообщили 6 октября.

Во время проверки в колонии-поселении в поселке Форносово заметили пропажу осужденного. Полиция приняла меры к розыску и задержанию сбежавшего, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 6 октября, в полицию Тосненского района поступило сообщение об отсутствии 33-летнего мужчины. Он был осужден в ноябре 2019 за серию краж, и должен был отбывать наказание в колонии до 2023-го года. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лже-сотрудник коммунальных служб из Петербурга проведет три года в колонии за украденные деньги пенсионеров.

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