Осужденный условно петербуржец купил наркотики и снова попал в суд

Житель Северной столицы Генрих О. менее чем за сутки дважды побывал в Петродворцовом районном суде. Сначала мужчина получил условный срок по уголовному делу о краже, а уже на следующий день для него избрали меру пресечения по новому обвинению.

Накануне служители Фемиды огласили приговор в отношении петербуржца по статье 158 Уголовного кодекса. В пресс-службе судов предположили, что мужчина чрезмерно эмоционально отреагировал на решение, избежав реального лишения свободы. Окрыленный вердиктом, он отправился приобретать наркотики, но был остановлен сотрудниками полиции прямо на улице.

Уже на следующий день Генрих О. вновь предстал перед судьей, которая накануне выносила ему приговор. На этот рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. Сам фигурант признал вину, однако возражал против ареста, мотивируя это намерением отправиться в зону специальной военной операции. Суд не внял доводам и отправил петербуржца под стражу до 11 мая.

