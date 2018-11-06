В Петербурге осудили двух несовершеннолетних расистов

Молодые люди нападали на азиатов в метро.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил свой приговор в отношении двух молодых людей, которые нападали на людей азиатской внешности в городской подземке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

9 декабря 2017 года трое парней, которым в то время не было 18 лет, спустились на платформу станции "Технологический институт" и напали на уроженца Республики Мьянма и двух азиатов. Они нанесли своим жертвам несколько ударов ногами и руками. Во время драки молодые люди выкрикивали расистские фразы "Вагон для белых! Россия для русских!".

Остановить беспредел смогли другие пассажиры на станции метро "Балтийская". Однако задержать расистов не удалось: они скрылись с места преступления благодаря ножу и угрозам.

Два подозреваемых попались оперативникам чуть позже. По предварительным данным третий скрывается в Эстонии.

Молодые люди признали свою вину частично. Они согласились со статьей "Хулиганство", однако отрицали статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Суд приговорил одного из расистов к 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года. Его несовершеннолетний подельник получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Третьего ищут.

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Фото: Piter.TV