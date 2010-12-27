Петербуржец избежал наказания за кражу лекарств и денег у онкобольной

Женщина просит возместить полученный ущерб.

Прокуратура Красносельского района обратилась в суд Петербурга с просьбой защитить права онкобольной. Известно, что у женщины-инвалида украли лекарства и деньги в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Потерпевшая рассказала, что получила посылку из Мурманска. Курьер положил ее у входа в дом. В одной из коробок находились онкологические препараты и деньги в размере 30 тысяч рублей. Мимо шел мужчина и, посчитав коробки бесхозными, присвоил их себе. Деньги он потратил на собственные нужды.

Стражи порядка не стали возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием прямого умысла на хищение. Деньги мужчина так и не вернул. Теперь возвращением финансов займется мировой судья участка №63 по Петербургу.

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Фото: Piter.TV