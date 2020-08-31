Прокуратура Петербурга занялась делом о хищении креста и Евангелие из храма

Петербургская прокуратура занимается делом мужчины, который пришел в храм и украл крест со священной книгой.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, весной этого года обвиняемый находился в храме Преподобного Сергия Радонежского на Константиновском проспекте. В этот же момент он тайно похитил с аналоя напрестольный крест, а также книгу "Евангелие".

Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей. При этом сам обвиняемый сдал украденное в скупку и получил всего лишь 500 рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей.

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