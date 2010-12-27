Осужден петербургский полицейский, до смерти забивший задержанного

Сам подсудимый вину не признал.

Приморский суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Ивану Анфилатову. В августе 2017 года потрульно-постовая служба задержала прохожего по административным мотивам и доставила в отделение. Там Анфилатов ударил задержанного коленом в грудь и живот. Из-за ударов мужчина скончался.

Анфилатову назначены пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и денежная компенсация вреда в размере более 1 млн. рублей.

Руководитель подсудимого, инспектор Артем Блыжков, ранее был оштрафован на 50 тысяч рублей за сокрытие этого преступления. Наказание для начальника Анфилатова смягчили раскаяние и наличие у инспектора маленького ребенка.

Ранее СПЧ попросил отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову.

Фото: Piter.tv