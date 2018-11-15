Организатор поджога продуктового магазина в Кронштадте проведет 3 года в колонии

Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму 5 млн рублей.

В Кронштадтском районе Петербурга вынесли приговор организатору поджога продуктового магазина. Об этом сообщила районная прокуратура.

Суд установил, что под руководством подсудимого Александра Рохина 17 октября 2023 года Руслан Андреев поджег продуктовый магазин, расположенный в д. 7/11, лит. А по Гражданской улице в Кронштадте.

В результате предпринимателю и арендодателю причинен материальный ущерб на общую сумму более 5 млн рублей. После того как потерпевший восстановился после пожара, Рохин вновь привлек Андреева, который за денежное вознаграждение в ночь со 2 на 3 февраля 2024 года разбил в магазине окно. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Рохину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму 5 млн рублей.

Ранее во Всеволожске неизвестные подожгли две иномарки за 9,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv