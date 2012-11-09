Во Всеволожске неизвестные подожгли две иномарки за 9,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог).

Правоохранители расследуют поджог двух машин во Всеволожске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 5 мая в полицию обратился 21-летний молодой человек с информацией о том, что на участке дома в Армянском переулке полыхают автомобили. Огонь уничтожил Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser, материальный ущерб составил 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Поджигатели разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что из Porsche в Адмиралтейском районе похитили 2 млн рублей. После просмотра записей с камер видеонаблюдения подготовили подробную ориентировку на подозрительное лицо. Полицейские завели дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Фото: Piter.TV