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Во Всеволожске неизвестные подожгли две иномарки за 9,5 млн рублей
Сегодня, 9:45
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Во Всеволожске неизвестные подожгли две иномарки за 9,5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог).

Правоохранители расследуют поджог двух машин во Всеволожске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 5 мая в полицию обратился 21-летний молодой человек с информацией о том, что на участке дома в Армянском переулке полыхают автомобили. Огонь уничтожил Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser, материальный ущерб составил 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Поджигатели разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что из Porsche в Адмиралтейском районе похитили 2 млн рублей. После просмотра записей с камер видеонаблюдения подготовили подробную ориентировку на подозрительное лицо. Полицейские завели дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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