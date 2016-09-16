Петербуржец похитил запчасти на авто в Кронштадте и получил реальный срок

Осужден мужчина, который похитил автозапчасти с автомобиля.

Прокуратура Кронштадтского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в мае в Кронштадте обвиняемый проник в автомобиль, откуда похитил запчасти и принадлежности для другого автомобиля, а после этого скрылся.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев общего режима.

Ранее сообщалось, что петербуржец потратил 83 тысячи рублей с найденной карты и теперь ответит в суде.

Фото: Piter.TV

