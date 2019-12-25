Петербуржец потратил 83 тысячи рублей с найденной карты и теперь ответит в суде

Мужчина предстанет перед судом за хищение денежных средств с найденной банковской карты.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый с 3 на 4 сентября нашел на территории СНТ "Надежда" банковскую карту, оснащенную бесконтактной оплатой. Злоумышленник приобретал товары в магазинах в течение нескольких дней с помощью карты.

В результате его незаконных действий потерпевшему причинен значительный ущерб в общем размере свыше 83 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Пулково арестовали мигранта, который украл кошелек и воспользовался картой.

Фото: Piter.TV

