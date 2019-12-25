В Пулково арестовали мигранта, который украл кошелек и воспользовался картой

Пострадавший планировал вылететь из Петербурга в Нижневартовск.

В пятницу, 25 февраля, в Пулково арестовали мигранта, который украл кошелек у здания аэропорта. На мужчину завели уголовное дело, передают на сайте управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Пострадавший планировал вылететь из Петербурга в Нижневартовск. После досмотра он обнаружил, что пропал кошелек с 21 тыс. рублей и банковская карта. Позже ему пришло сообщение, что на автозаправке с его счета списали 3 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции задержали 22-летнего злоумышленника, выходца из центральноазиатских республик. Его отправили в СИЗО.

Ранее мы писали, что во Всеволожске машиниста башенного крана задержали по подозрению в педофилии.

Фото: Piter.tv