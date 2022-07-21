Прокуратура Петербурга добилась компенсации в размере 400 тысяч рублей для сбитого петербуржцем ребенка

Судом Петербурга осужден местный житель, сбивший ребенка. Он должен будет выплатить ему 400 тысяч морального вреда.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителя. Он признан виновным по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в 2020 году обвиняемый ехал по улице Вавиловых и не снизил скорость у нерегулируемого пешеходного перехода, не уступив несовершеннолетнему, которые переходил дорогу. Мужчина после наезда на ребенка уехал с места происшествия, а потерпевший отправился в больницу с травмами средней степени тяжести.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Судом также удовлетворен иск прокурора о компенсации ребенку морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что из больницы выписали еще одну пострадавшую в ДТП на "Скандинавии" велосипедистку.

Фото: Piter.TV