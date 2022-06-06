Мошенник выманил у пенсионерки 1 млн рублей: прокуратура Петербурга поддерживает обвинение

Пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у нее 1 млн рублей, представившись следователем и рассказав о серьезной аварии ее племянницы.

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан судом виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным суда, в ноябре 2022 года неизвестный представился следователем и дезинформировал 95-летнюю женщину, убедив ее, что ее племянница стала жертвой серьезной аварии и нуждается в денежной помощи для прекращения уголовного преследования.

Поддавшись обману, пенсионерка передала ему 1 млн рублей, но после этого связалась с родственниками и выяснила, что информация об аварии была ложной.

Суд признал мошенника виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворено исковое заявление о компенсации материального ущерба, причиненного пожилой женщине в результате этой мошеннической схемы.

Однако стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами дела.

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Фото: Piter.TV