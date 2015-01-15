Остролистные клёны появились на Новоизмайловском проспекте

Теперь число деревьев на проспекте превышает тысячу.

Сотня остролистных клёнов появилась на Новоизмайловском проспекте сегодня днем. Как сообщила 16 октября пресс-служба правительства Петербурга, высадка случилась в рамках субботника "Мой Петербург". В акции принимают участие садово-парковые предприятия, жители города, а также коммерческие предприятия. Одна из таких компаний и закупила саженцы, а также высадила из при поддержке Комитета по благоустройству.

На Новоизмайловском проспекте до сегодняшнего дня было около 900 деревьев. Это клены, березы, липы, дубы, рябины, тополя, ясени и черемуха. Благодаря субботней акции общее число деревьев превысило 1 тысячу. Первые три года перед зимой молодые деревья будут утепляться торфом, специалисты будут подкармливать их удобрениями.

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев и кустарников в ходе дорожных работ.

Фото: gov.spb.ru