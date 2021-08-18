У Фонда капремонта Петербурга на счету осталось 6,8 млрд рублей

Алексей Цивилев поинтересовался, как идет программа капремонта.

На счету Фонда капитального ремонта по итогам I квартала 2022 года остается 6,8 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании ЗакСа сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Вопрос чиновнику задал депутат Алексей Цивилев, по информации которого Петербург отстает по программе капремонта, и на нее не хватает средств.

Что касается Фонда капремонта — это отдельный важный вопрос, в котором надо разбираться, чтобы ситуация нормализовалась. Алексей Корабельников.

Некоторым депутатам не нравится ситуация, которая сложилась вокруг капремонта.

Организация, которая собирает наши с вами деньги, а добиться ремонта и как-то повлиять на Фонд и проведение работ мы не можем. При этом, впервые при формировании бюджета не была выделена субсидия на кап. ремонт. И все работы велись только за счет собранных гражданами средств. отметила Ирина Иванова.

Организация, которая собирает наши с вами деньги, а добиться ремонта и как-то повлиять на Фонд и проведение работ мы не можем.

Также Корабельников отчитался о бюджете Петербурга в 2021 году.

Фото: Piter.tv