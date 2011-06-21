Корабельников отчитался о бюджете Петербурга в 2021 году

Депутаты одобрили в первом чтении документ об исполнении бюджета.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников объяснил, почему в 2021 году город потратил не все средства из резервного фонда. "Яблочник" Борис Вишневский обратил внимание на то, что ранее его фракция предлагала направить средства на капитальный ремонт. Пленарное заседание проходит сегодня, 23 июня.

По словам Корабельника, резервный фонд является подушкой безопасности. В прошлом году средства собирались выделить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на борьбу с коронавирусом, но позже оказалось, что дополнительная поддержка не нужна. Таким образом, деньги остались.

Доход Петербурга по итогам 2021 года составил более 843 млрд рублей, расход — 796 млрд рублей. 94% средств город получил за счет налогов, прежде всего — на доход физических лиц.

Фото: Piter.tv