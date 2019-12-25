Остановки у вокзала в Выборге вернут на прежнее место

Они были перенесены с февраля прошлого года.

С 1 апреля в Выборге снова появятся автобусные остановки у железнодорожного вокзала. Они временно находились на других улицах в связи с капитальным ремонтом дома № 31 по Ленинградскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Спустя год, остановки с обозначением "Вокзальная площадь" вернутся на прежние места. Так, автобусы № 1/6, 2, 12, 13 будут останавливаться не на Железнодорожной улице, а, как и прежде, на Треугольном переулке рядом с магазином "Цветы". Остановка для маршрутов №7, 8, 9 также будет перемещена с Железнодорожной на Вокзальную улицу.

Ранее мы рассказали о том, что в трех поселках Выборгского района начался ремонт крыш.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО