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Остановки у вокзала в Выборге вернут на прежнее место
Сегодня, 12:01
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lizapoluda

Остановки у вокзала в Выборге вернут на прежнее место

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Они были перенесены с февраля прошлого года.

С 1 апреля в Выборге снова появятся автобусные остановки у железнодорожного вокзала. Они временно находились на других улицах  в связи с капитальным ремонтом дома № 31 по Ленинградскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Спустя год, остановки с обозначением "Вокзальная площадь" вернутся на прежние места. Так, автобусы  № 1/6, 2, 12, 13 будут останавливаться не на Железнодорожной улице, а, как и прежде, на Треугольном переулке рядом с магазином "Цветы". Остановка для маршрутов №7, 8, 9 также будет перемещена с Железнодорожной на Вокзальную улицу. 

Ранее мы рассказали о том, что в трех поселках Выборгского района начался ремонт крыш.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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