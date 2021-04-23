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Остановки общественного транспорта в Петербурге обозначили желтой разметкой
Сегодня, 13:15
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Остановки общественного транспорта в Петербурге обозначили желтой разметкой

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Как подчеркнули в комтрансе, специалисты уже завершили 60% работ по обеспечению безопасности вблизи проезжей части.

Остановки в Северной столице начали обозначать особой разметкой желтого цвета. О мере рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Представители ведомства отметили, что благодаря яркой разметке все участники движения четко видят границы остановки. Таким образом, на проезжей части обеспечена безопасность. 

Для увеличения прочности и яркости разметки, специалисты используют при ее нанесении микростеклошарики.

Также в комтрансе подчеркнули, что в этом сезоне обновлено уже 60% дорожной разметки в Петербурге.  ИХ завершение намечено на сентябрь-2022.

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Фото: Сайт администрации Санкт-Петербурга

Теги: комитет по транспорту, остановки общественного транспорта, разметка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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