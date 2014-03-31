В Пушкинском районе нашли останки красноармейца со складом боеприпасов

Позже мины и гранаты были переданы сотрудникам Росгвардии и уничтожены.

В среду, 27 июля, поисковики из отряда "Высота" обнаружили останки красноармейца с боеприпасами в Пушкинском районе Петербурга. О находке сообщили ГУ Росгвардии по городу и области, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты-взрывотехники провели обследование двух минометных мин калибра 50 мм, двух мин калибра 82 мм и 76-мм артиллерийского снаряда. Кроме того, на месте боёв найдены 4 гранаты Ф-1 с запалами Кавешникова.

Отмечается, что боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. Их уничтожили на предназначенном для этого полигоне.

Ранее мы сообщили о том, что с конца апреля на территории Петербурга найдены останки 49 красноармейцев.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области