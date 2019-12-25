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С конца апреля на территории Петербурга найдены останки 49 красноармейцев
Сегодня, 15:22
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С конца апреля на территории Петербурга найдены останки 49 красноармейцев

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В общей сложности на территории города работают 47 поисковых отрядов.

Поисковые отряды Северной столицы смогли обнаружить останки 49 бойцов и командиров-красноармейцев с начала полевого сезона, который был открыт 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Экспедиции затронули Колпинский, Красносельский, Курортный, Московский и Пушкинский районы Петебурга. Члены отрядов занимаются  розыском и перезахоронением павших героев, чтобы позже провести торжественные захоронения. 

Поисковые организации трудятся на территории города уже 30 лет: за это время обнаружены останки 30 тыс. воинов советского периода. Также установлены 7 тыс. имён солдат. На данный момент в городе функционируют 47 поисковых отрядов, в составе которых –  794 добровольца. При этом, 30% участников подобных организаций составляет молодежь. 

Ранее мы сообщили о том, что под Кировском найдены останки и личные вещи бойца времен Великой Отечественной войны.

Фото: ВКонтакте / Поисковики Z Санкт-Петербурга

Теги: красная армия, останки воинов, поисковые отряды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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