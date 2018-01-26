Останки самого северного сумчатого нашли на Аляске

Найденное существо напоминает современного опоссума. Представители вида Unnuakomys hutchisoni обитали на планете около 70 миллионов лет назад

Исследователи обнаружили останки животного в регионе, который располагается за Северным Полярным кругом. После проведённого анализа, можно сделать вывод, что данный зверёк обладал невероятной выносливостью. Это позволяло ему существовать при низких температурах, характерных для данного региона. Температуры редко превышали отметку 6 градусов по Цельсию.

Скелет обнаруженного животного уцелел лишь частично, анализ проводился по зубам. Учёные пришли к выводу, что Unnuakomys hutchisoni проводил большую часть своей жизни под землей. Изучение подобных животных крайне важно для науки. Это связано с тем, что многие млекопитающие оказались более выносливее, чем обитавшие на планете динозавры. Они и положили начало многим известным ныне представителям животного мира. Учёным важно выяснить причины сохранения данного вида, несмотря на различные природные катаклизмы.



Ранее на Аляске были обнаружены останки неизвестных видов тираннозавров и утконосых динозавров.

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