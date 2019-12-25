На месте произошедшего 3 месяца назад пожара в Тосно обнаружили останки человека

Предполагается, что полицейские нашли останки хозяина дома.

В четверг, 24 ноября, в полицию Тосненского района Ленобласти поступило сообщение об обнаружении останков на месте дома после пожара, произошедшего ещё 31 августа в посёлке Ульяновка. Об этом стало известно Piter.TV.

Во время локализации пожара 3 месяца назад пострадавших и погибших обнаружено не было, однако пропал 64-летний хозяин дома. По факту безвестного исчезновения пенсионера проводился осмотр, в результате которого и были найдены останки. Установить пол и возраст не представляется возможным.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что двух мужчин госпитализировали после пожара в доходном доме Мюргеда.

Фото: Piter.TV