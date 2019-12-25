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На месте произошедшего 3 месяца назад пожара в Тосно обнаружили останки человека
Сегодня, 9:05
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На месте произошедшего 3 месяца назад пожара в Тосно обнаружили останки человека

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Предполагается, что полицейские нашли останки хозяина дома.

В четверг, 24 ноября, в полицию Тосненского района Ленобласти поступило сообщение об обнаружении останков на месте дома после пожара, произошедшего ещё 31 августа в посёлке Ульяновка. Об этом стало известно Piter.TV.

Во время локализации пожара 3 месяца назад пострадавших и погибших обнаружено не было, однако пропал 64-летний хозяин дома. По факту безвестного исчезновения пенсионера проводился осмотр, в результате которого и были найдены останки. Установить пол и возраст не представляется возможным. 

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что двух мужчин госпитализировали после пожара в доходном доме Мюргеда.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, останки, пожар, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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