Офисное здание из натурального камня на Васильевском острове выставили на продажу за 230 млн рублей

Ранее в здании находился офис "Петростата".

Российский аукционный дом продаст на торгах 4-этажное здание бизнес-центра на 7-й линии В.О., 62/2 литера А. Начальная цена объекта — 230 млн рублей.

Офисное здание недалеко от станции метро "Васильеостровская" было построено в 2003-м году. В доме находятся офисные и служебные помещения, на цокольном этаже есть спортзал, кафе на 20 мест, сауна, бильярдная, инженерно-технические помещения. Гараж-стоянка рассчитан на 6-7 мест.

В будущем здание можно использовать под офисы, медицинский центр, отделение банка, коворкинг. Общая площадь составляет более 2 тыс. квадратных метров. Торги пройдут 20-го октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что деньги от продажи трех помещений "Водоканала" на торгах пойдут на фонтаны и туалеты.

Фото: Российский аукционный дом