Деньги от продажи трех помещений "Водоканала" на торгах пойдут на фонтаны и туалеты

Предприятие продало активы, которые не использовались много лет.

ГУП "Водоканал" Санкт-Петербурга продал на электронной площадке Фонда имущества Петербурга 3 помещения. Об этом 29-го сентября сообщила пресс-служба предприятия.

Объекты находились в собственности Петербурга, однако право хозяйственного ведения было закреплено за "Водоканалом". Долгое время помещения никаких не использовались, поэтому их решили продать.

Первый лот — нежилое помещение площадью 414 кв. метров на Пеньковской улице в Петроградском районе. За квадратный метр новый покупатель оказался готов заплатить 183 тыс. рублей. Это в 4 раза выше начальной стоимости.

Остальные два объекта находятся в Курортном районе — Солнечном и Комарово. Земельные участки были проданы совместно с правом аренды земельных участков под ними. Купить землю непосредственно придется у города.

Полученные средства пойдут на программу "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", а именно — на реконструкцию, капитальный ремонт и содержание фонтанов и общественных туалетов.

В будущем предприятие продаст еще 13 лотов. Это отдельно стоящие здание в разных районах Петербурга и Ленобласти. Ближайшие торги пройдут 14-го октября.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV