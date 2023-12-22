Особняк на Английской набережной выставили на продажу за 1,1 млрд рублей

Особняк, выполненный в стиле неоклассицизма, выходит на берег реки Невы. В течение многих лет владельцем здания была княжна Екатерина Долгорукова, обладавшая большим влиянием на императора Александра II.

Расположенный на Английской набережной в Петербурге исторический особняк, доступен для покупки на популярном сайте объявлений. Цена объекта составляет почти 1,1 млрд рублей.

Особняк, выполненный в стиле неоклассицизма, выходит на берег реки Невы. В течение многих лет владельцем здания была княжна Екатерина Долгорукова, обладавшая большим влиянием на императора Александра II. В 1880 году княжна вышла замуж за самого императора и переехала жить в Зимний дворец.

В настоящее время помещения в историческом особняке занимают отель общей площадью свыше трёх тыс. кв.м, а также ресторан. Рядом с особняком находится причал, а городские достопримечательности находятся в шаговой доступности.

Потенциальный новый владелец имеет возможность провести реконструкцию здания и создать частные апартаменты, обновить гостиницу, открыть галерею или музей. Здание также можно использовать под офис или бизнес-центр премиум-класса.

Ранее мы сообщили о том, что cклад фабрики Варгуниных на Октябрьской набережной частично снесут.

Фото: Citywalls.ru