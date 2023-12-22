Склад фабрики Варгуниных на Октябрьской набережной частично снесут

Объект не является охраняемым в отличии от всего комплекса.

Группа "БФА-Девелопмент" приступает к осуществлению расчистки территории бывшей писчебумажной фабрики Варгуниных на Октябрьской набережной, 54. По данным РБК, особое внимание уделят сносу неохраняемых зданий. При этом, обещается сохранить памятники, однако один из фасадов здания, построенного в 1920-е годы и выходящего к Неве, будет снесён. На его месте планируется возведение жилого комплекса.

Недавно в Госстройнадзора поступило уведомление о намерении снести здание на Октябрьской набережной, 54, литера А. Письмо было направлено от ООО "Невская Перспектива" по электронной почте, принадлежащей демонтажной компании "Спрингалд".

По данным Росреестра, упомянутое здание является двухэтажным складом, возведённым в 1925 году. Постройка прилегает к памятнику архитектуры - дому №54, литера Б, длинный производственный корпус бумажной фабрики Варгуниных. Однако сам склад, несмотря на его схожую стилистику с памятником, не является объектом охраны.

В декабре 2023 года КГИОП опубликовал акт историко-культурной экспертизы проектной документации, касающийся влияния проводимых работ на сохранность производственного корпуса-памятника. Эту документацию разработало ООО "Управляющая компания "Спрингалд"". Замечаний к указанному акту экспертизы не поступило.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ТЦ "Призма" снесут ради строительства "многофункционального общественного здания".

Фото: citywalls.ru