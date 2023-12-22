Петербургский ТЦ "Призма" снесут ради строительства "многофункционального общественного здания"

Застройщиками стали компании "Инвест-Проект" и "Инвест-Трейд".

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство "многофункционального общественного здания" на месте торгового центра "Призма", расположенного на улице Бутлерова. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Застройщиками стали компании "Инвест-Проект" и "Инвест-Трейд". Общая площадь здания составит 39,8 тыс. "квадратов". Кроме того, будет возведен подземный гараж на 111 мест для авто. Разрешение на строительство действует до 27 декабря 2028 года.

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Фото: cian.ru