Петербургский ТЦ "Призма" снесут ради строительства "многофункционального общественного здания"

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство "многофункционального общественного здания" на месте торгового центра "Призма", расположенного на улице Бутлерова. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Застройщиками стали компании "Инвест-Проект" и "Инвест-Трейд". Общая площадь здания составит 39,8 тыс. "квадратов". Кроме того, будет возведен подземный гараж на 111 мест для авто. Разрешение на строительство действует до 27 декабря 2028 года.
Ранее мы рассказывали о том, что на месте БЦ в Купчино возведут апартаменты.
Фото: cian.ru
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