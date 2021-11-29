На месте БЦ в Купчино возведут апартаменты

Сейчас проект рассматривается в рамках общественных слушаний.

На юге Петербурга у станции метро "Бухарестская" планируется возведение комплекса апартаментов. Сейчас участок на лице Фучика занимает бизнес-центр "Альянс": его вскоре снесут. Об этом пишет издание РБК.

Заявку ООО "УК "Фучика 4" по поводу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства уже одобрил комитет по градостроительству и архитектуре. Благодаря этому станет возможно увеличить параметры максимальной высоты будущего здания.

Сейчас проект рассматривается в рамках общественных слушаний. Они будут завершены в конце декабря. Застройщик намерен включить в состав апарт-комплекса 1579 юнитов, общей площадью 42,7 тыс. кв. м. Офисные помещения здания займут семь тыс.кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции в землю под застройку в Петербурге превысили отметку в 9 млрд рублей.

Фото: Telegram / Александр Беглов