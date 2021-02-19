Инвестиции в землю под застройку в Петербурге превысили отметку в 9 млрд рублей

В Петербурге инвесторы приобрели 177 га земли под коммерческие нужды за 2022 год, а в 2023 году этот показатель составил 171 га.

Свыше 9 млрд рублей были вложены в строительство коммерческих объектов в агломерации Северной столицы в текущем году. Такие данные привела консалтинговая компания "Nikoliers". По данным аналитиков, в Ленинградской области сумма за последние 12 месяцев составила более 4 млрд рублей. Это самые высокие показатели за последние 10 лет.

В Петербурге инвесторы приобрели 177 га земли под коммерческие нужды за 2022 год, а в 2023 году этот показатель составил 171 га. Большая часть этих участков будет использована для строительства складских и производственных помещений.

В Ленобласти одной из крупнейших сделок стала покупка онлайн-ритейлером Wildberries 29,8 га земли в индустриальном парке M10 (Тосненский район).

Ранее мы сообщили о том, что "Ленстройтрест" сменил концепцию застройки промплощадки завода "Позитрон".

Фото: Piter.TV