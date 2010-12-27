Особняк Мясникова на Восстания пытаются продать уже третий раз

Новые торги назначены на 14 октября.

Историческое здание в Центральном районе Петербурга пытаются продать в третий раз.Обанкротившийся владелец особняка не теряет надежды получить за здание 891 миллион рублей. В стоимость сделки входит не только особняк Мясникова, но и еще две постройки.

В прошлые разы на указанную цену приобрести объекты желающих не нашлось. Днем 14 октября пройдут очередные торги. Хозяином выступает компания "МИМ". Особняк достался организации еще в 2003 года от городских властей. Объект передали фирме как инвестору.

После реставрации на территории дома по улице Восстания,45 должна была открыться гостиница.Однако этого до сих пор не произошло. "МИМ" признали банкротом еще весной 2019 года.

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Фото: Piter.tv

