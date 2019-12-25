Особняк Мишукова на Дворцовой набережной приспособят под гостиницу с рестораном

Против проведения работ выступили несколько градозащитников.

Особняк Мишукова по адресу: Дворцовая набережная, 20 намерены приспособить под отель с рестораном. Об этом заявила пресс-секретарь комитета по охране памятников (КГИОП) Ксения Черепанова в беседе с изданием "Деловой Петербург".

Согласно проекту, будет выполнена полная перепланировка здания с реставрацией отделки и приведением в порядок фасадов. Деревянные стропила, пришедшие в негодность, заменят на металлические, а во дворе разместят лифтовые шахты. Против проведения работ выступили несколько градозащитников: по их мнению, замена балок и установка новых лифтовых шахт нарушат конструктивную систему здания.

Напомним, что объект был возведён в 1730-е годы и неоднократно перестраивался в XIX веке. В советский период нам находились коммунальные квартиры, а с 2011 по 2017 годы там находилось пространство "Тайга". На данный момент здание выкупило ООО "Дворцовая панорама".

Ранее мы сообщили о том, что на даче Месмахера в Петербурге стартовали противоаварийные работы.

Фото: Citywalls.ru / люблюпитер