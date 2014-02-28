На даче Месмахера в Петербурге стартовали противоаварийные работы

Специалисты положат временную кровлю, отремонтируют участки крыши, ограничат несанкционированный доступ в здание, усилят аварийные участки и восстановят систему водостока.

На даче Георга Месмахера в Шуваловском парке стартовали первоочередные противоаварийные работы, предварительно согласованные с КГИОП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятий специалисты положат временную кровлю, отремонтируют участки крыши, ограничат несанкционированный доступ в здание, усилят аварийные участки и восстановят систему водостока.

Дача Месмахера была возведена 1900-1902 г.г. и признана памятником деревянной архитектуры. Объект, который остался единственной сохранившейся дачной постройкой архитектора Максимилиана Месмахера в стране, обрёл нового владельца в конце 2020 года. Первоочередные противоаварийные работы должны были закончится ещё летом 2021-ого. В марте 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск КГИОП и обязал собственника консервировать объект в течение года.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе.

Фото: КГИОП