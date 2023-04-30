Особняк Глуховского на Петроградской стороне выставили на торги за 207 млн рублей

В объявлении указано, что особняк, построенный в XIX веке, может быть эффективно использован под ресторанный бизнес.

Площадка "Дом.РФ" объявила о проведении аукциона по продаже двухэтажного особняка А.И. Глуховского на Петроградской стороне. Торги по историческому зданию площадью 727,1 кв.м и участком земли стоимостью 207,59 млн рублей пройдут 30 августа. Начальная цена лота составляет 207,59 млн рублей. В объявлении указано, что особняк, построенный в XIX веке, может быть эффективно использован под ресторанный бизнес.

Особняк Глуховского был построен в 1810 году на месте деревянного дома в стиле русского классицизма. До 1907 года здание принадлежало генерал-лейтенанту Александру Глуховскому, после чего было продано Обществу железопрокатного и проволочного завода.

В последующие годы особняк был разделен на коммунальные квартиры и использовался под различные цели, включая образовательные учреждения и ресторан.

Ранее мы сообщили о том, что здания института Вавилова выставили на торги за 3 млрд рублей.

Фото: земля.дом.рф