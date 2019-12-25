Особняк Ф. Пеца намерены отреставрировать почти за 160 млн рублей

Работы должны завершиться к концу 2023 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на работы по сохранению объекта культурного наследия "Особняк Ф. Пеца" на 5-ой линии В.О. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 156 млн рублей.

Работы пройдут в 2 этапа: на первом из них подрядчик проведёт реставрацию, ремонт и перепланировку помещений, а также выполнит усиление и гидроизоляцию фундамента, ремонт интерьеров. Затем необходимо будет привести в порядок инженерные коммуникации.

Завершить реставрацию необходимо до конца 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 декабря 2022 года.

Добавим, что Особняк Ф. Пеца был построен в 1863 архитектором Иоганном Цимом. Там располагалась типография М. М. Стасюлевича, а в начале XX века находилась редакция книгоиздательства "Скифы".

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Фото: Citywalls.ru