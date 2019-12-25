Особый противопожарный режим в Петербурге отменяется с 27 июля

Городские леса и лесопарковые зоны города теперь можно посещать.

C 27 июля в Петербурге отменяется особый противопожарный режим.

Как рассказали в субботу, 25 июля, в пресс-службе администрации города, режим был введен по постановлению городского правительства от 30 марта 2020 года №166 "Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима". Ограничения были введены как мера в связи с распространением коронавирусной инфекции. Городские леса и лесопарковые зоны города теперь можно посещать.

Напомним, с 27 июля в Петербурге открываются рестораны, частные музеи и аквапарки. Соответствующие изменения в постановление правительства №121 внес губернатор Александр Беглов.

Фото: Piter.tv