Особая экономическая зона в Петербурге объявила конкурс на 924 миллиона рублей

Итоги конкурса подведут 5 февраля текущего года.

В Петербурге объявлен открытый конкурс на сумму более 924 миллионов рублей. С соответствующим заявлением выступило АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург".

Речь идет о тендере, где подрядчик должен создать инженерную, дорожную и таможенную инфраструктуру. Её разместят на участке территории ОЭЗ "Новоорловская".

На соответствующем участке появятся также автостоянки площадью 4,5 тысячи квадратных метров, проезд для патруля и автомобильная трасса.

Цена такого тендера – 924 283 680 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что средняя стоимость катания на ватрушках в Петербурге составила 200 рублей.

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