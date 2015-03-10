Основным застройщиком Васильевского острова назвали холдинг "Группа ЛСР"

С острова постепенно уходит промышленность, и он становится центром креативных и развлекательных площадок.

Стало известно, что больше всего жилых домов и кварталов на Васильевском острове построил холдинг "Группа ЛСР". В подсчетах учли как реализованные проекты, так и те, которые строятся на исторической части острова, и на намывных территориях.

С острова постепенно уходит промышленность, и он становится центром креативных и развлекательных площадок. Развивается и транспортная инфраструктура на острове – через два года должна открыться новая станция метро "Горный институт", и все вместе делает район более привлекательным.

Долгое время на Васильевском острове продавались только квартиры в домах хрущевской постройки и в "кораблях", которые не отвечают требованиям к комфортному жилью.

Фото: piter.tv