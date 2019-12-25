В коммуналке на Васильевском острове демонтировали душевую кабину по решению судебных приставов

Как установила районная администрация, объект был установлено незаконно.

В коммунальной квартире на 5-ой линии Васильевского острова выполнили демонтаж незаконно установленной душевой кабины на кухне. Об этом сообщили пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Кабина была установлена на кухне, ей пользовались 3 семьи. В качестве взыскателя выступила районная администрация.

Приставы заблаговременно предупредили жильцов о штрафах. Решение суда было исполнено жильцами после внесения исполнительского сбора. Позже был подтверждён факт приведения кухни в нормативное состояние.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году.

Фото: Piter.TV