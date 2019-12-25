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В коммуналке на Васильевском острове демонтировали душевую кабину по решению судебных приставов
Сегодня, 12:11
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В коммуналке на Васильевском острове демонтировали душевую кабину по решению судебных приставов

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Как установила районная администрация, объект был установлено незаконно.

В коммунальной квартире на 5-ой линии Васильевского острова выполнили демонтаж незаконно установленной душевой кабины на кухне. Об этом сообщили пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Кабина была установлена на кухне, ей пользовались 3 семьи. В качестве взыскателя выступила районная администрация. 

Приставы заблаговременно предупредили жильцов о штрафах. Решение суда было исполнено жильцами после внесения исполнительского сбора. Позже был подтверждён факт приведения кухни в нормативное состояние.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, демонтаж имущества, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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