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Петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году
Сегодня, 16:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году

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По состоянию на 1 декабря на исполнении у приставов находятся более 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

За 11 месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с петербуржцев алименты в размере около 1 миллиарда 115 миллионов рублей. Об этом "Невским Новостям" рассказала Федеральная служба судебных приставов по Северной столице.

По состоянию на 1 декабря на исполнении у приставов находятся более 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

Из них 11,3% возбуждено в отношении женщин.

Также с начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов.

Фото: pxhere.com

Теги: алименты, дети, родители
Категории: Лента новостей,

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