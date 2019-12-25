Петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году

За 11 месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с петербуржцев алименты в размере около 1 миллиарда 115 миллионов рублей. Об этом "Невским Новостям" рассказала Федеральная служба судебных приставов по Северной столице.
По состоянию на 1 декабря на исполнении у приставов находятся более 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.
Из них 11,3% возбуждено в отношении женщин.
Также с начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов.
Фото: pxhere.com
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