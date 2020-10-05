Дом находится в ненадлежащем состоянии, КГИОП обратился в суд с требованием обязать ответчика отреставрировать особняк в течение 48 месяцев.

На Васильевском острове в особняке Брусницыных может появиться Дворец бракосочетания. С таким обращение выступил депутат Госдумы ФС РФ от Петербурга Михаил Романов к губернатору Петербурга. Об этом Романов написал в своем телеграм-канале.

Дом находится в ненадлежащем состоянии, КГИОП обратился в суд с требованием обязать ответчика отреставрировать особняк в течение 48 месяцев. Романов и зампред Госдумы Сергей Неверов были в особняке летом. Они считают, что Министерство культуры может передать этот особняк городу. Тогда его удастся сохранить.

Сегодня в Петербурге есть два места, где петербуржцы могут вступить в брак - дворец бракосочетания на Английской набережной и дворец на Фурштадской улице. По мнению депутата, этого недостаточно.

Здание особняка Брусницыных выполнено в стиле эклектики. Белый зал декорирован в стиле Людовика XV. В столовой, оформленной в стиле позднего Ренессанса, кессонный потолок. Дверные и оконные проёмы выполнены из тёмного дерева. Окна украшены гравированными стёклами. Из них открывается вид на зимний сад.

Фото: Telegram / РОМАНОВ Z