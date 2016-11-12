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Основатель модной империи KENZO прилетит в Петербург

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Кензо Такадо прилетит в Петербург, чтобы увидеть революционные российские модные бренды.

С 18 по 20 сентября в Петербурге пройдет «Великая Сентябрьская Модная Революция». Событие состоится в рамках приоритетного для города проекта “Санкт-Петербург - центр легкой промышленности”. Одним из значимых событий станет приезд законодателя моды Кензо Такада. Ожидается также участие губернатора Георгия Полтавченко.
 
В планах правительства сделать Петербург не только культурной, но и модной столицей России. Именно поэтому Смольный пригласил господина Такадо посетить наш город. Модельер-революционер сломал парижскую диктатуру моды и сделал одежду от кутюр космополитичной. 
 
Известный японец проведет гала-прием с поросмотром современных российских брендов и поучаствует в благотворительном ужине с участием представителей из правительства города, а также других популярных в Петербурге личностей.
Теги: кензо , легкая промышленность , мода
Категории: Мировые новости

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