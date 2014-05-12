Алиса Лобанова рассказала о теме покупательского патриотизма на форуме "Содружество моды"

Алиса Лобанова, основатель российского бренда одежды "Нева", член рабочих групп "Промышленный дизайн" и "Социально-значимый дизайн" Совета при Национальном центре "Россия" по разработке и продвижению нового российского стиля, приняла участие в Круглом столе "Модно быть здоровым" IV Международного форума "Содружество моды". В рамках круглого стола Алиса Лобанова отметила интересную тенденцию покупательского патриотизма и новую систему ценностей современного потребителя.

Круглый стол "Модно быть здоровым" состоялся в рамках IV Международного форума "Содружество моды", который прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие открыла Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко с докладом "ЗОЖ как экспортная категория: как российская мода может сформировать глобальный образ здоровой страны". В круглом столе принимали участие главный внештатный специалист, пластический хирург, заведующая кафедрой пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий ГБОУ ВПО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России" Наталья Мантурова, Президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва, директор ФГБУ "Центральный научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Ольга Кобякова, основатель российской компании одежды "Нева" Алиса Лобанова и другие.

По словам Алисы Лобановой, сегодня покупать российские бренды стало модно и покупательский патриотизм стал новой тенденцией российской легкой промышленности.

Мы анализируем спрос не только в рамках нашего ассортимента, но и следим за продажами коллег. Сейчас для российской аудитории важно четко понимать, кто производитель. И это не гонка за лейблами, это спокойное осознание, что, если что-то производится в России, это в большинстве случаев отвечает общим запросам и ценностям. Люди охотно выбирают российское. Алиса Лобанова

На фото: Президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва и основатель российской компании одежды "Нева" Алиса Лобанова

Эксперт подчеркнула важность активного восстановления российских производственных мощностей в сфере легкой промышленности:

Наши производства сейчас буквально возрождаются из пепла. Да, мы потеряли практически все, но сейчас строим новое, учитывая национальный код, делая акцент на человеке и его ценностях. Мы должны в первую очередь думать о здоровье общества, комфорте человека и понимающей коммуникации. Алиса Лобанова

Спикер обратила внимание, что посланниками брендов сегодня все чаще становятся не звезды экрана, а молодые ученые, спортсмены, обычные студенты, которые отдают стране свою энергию и знания, способствуя ее процветанию. Именно они – новые звезды нашего времени.

В качестве примера Алиса Лобанова привела успешно реализованные проекты бренда по экипировке молодых ученых Всероссийской научной школы "Медицина молодая" и юных спортсменов детской спортивной теннисной школы заслуженного мастера спорта, бронзового призера олимпийский игр в Лондоне, экс-третьей ракетки мира Надежды Петровой.

Особое внимание в рамках выступления спикер уделила культурному коду и триколору в дизайне:

Мода сегодня – это не просто одежда: она становится средством выражения национальной идентичности, инноваций и культурного наследия. Алиса Лобанова

Алиса Лобанова получила высшую оценку жюри премии международного форума "Содружество моды" за лучший социальный проект в сфере легкой промышленности и креативных индустриях. Награду вручали Заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко и генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

На фото: Заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко; генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий; основатель российской компании одежды "Нева" Алиса Лобанова

Награды в рамках премии форума "Содружество моды" присуждались также в следующих номинациях: "Инновационное производство", "Дизайнер года", "Проект в области здоровой моды", "Работодатель в сфере легкой промышленности" и "Лучший студенческий проект".

Фото: предоставлены пресс-службой Алисы Лобановой