Основатель группы Pink Floyd рассказал правду о "Белых касках"

В интернете появилось видео с концерта, на котором перед огромной аудиторий Роджер Уотерс рассказал, что "Белые каски" существует для того, чтобы создавать пропаганду и фейки для исламистов.

В сети широко обсуждают выступление лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса на апрельском концерте в Барселоне. Уотерс со сцены перед многотысячной аудиторией рассказал правду об организации "Белые каски".

Как сказал Роджер Уотерс, незадолго до концерта с ним вышел на связь фотокорреспондент Паскаль Ханрион, который рассказал, что сотрудничает с "Белыми касками" и хотел выступить на его концерте в "поддержку сирийским детям". Уотерс ничего тому не ответил, а на самом концерте обратился к зрителям и другим знаменитостям с пламенной речью, в которой сообщил правду об этой организации.

По его мнению, "Белые каски" создают фейковые новости в поддержку террористам и врагам Сирийского народа. Роджер Уотерс рассказал, что к нему ранее неоднократно обращались с просьбами выступить на различных мероприятиях в поддержку этой сомнительной организации, на что тот всегда отвечал молчанием. Лидер Pink Floyd потратил время, чтобы разобраться и выяснить правду об этих людях и призвал других звезд отказаться от поддержки этой организации.

Я бы призвал тех знаменитостей, кто подписался в поддержку "Белых касок", прекратить поддерживать их, потому что мы знаем, что они из себя представляют. Я их в этом не виню. На первый взгляд вполне убедительным кажется то, что "Белые каски" — хорошие люди, делающие хорошие вещи. Но сейчас мы знаем, что они пытаются побудить Запад бомбить Сирию Роджер Уотерс

Также Роджер Уотерс передал журналисту Максу Блюменталю письма, которыми его хотели завербовать в организацию "Белые каски", которые тот опубликовал.

Эта пламенная речь Роджера Уотерса прозвучала 13 апреля после сообщений "Белых касок" о химатаке в Сирийской Думе. 14 апреля коалиция во главе с США нанесли 103 ракетных удара по Сирии, из-за фейковых сообщений "Белых касок".

Видео: YouTube/HANDS OFF SYRIA