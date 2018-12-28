В Петербурге продают бар на Пяти углах

Стоимость заведения вместе с мебелью и оборудованием составляет почти 2 млн рублей.

Основатель группы "2ва Самолета" Антон Белянкин выставил на продажу бар The Spray bar, который стоит на площади Пяти углов. Соответствующее объявление появилось утром 22 февраля на Avito.

Стоимость бара на улице Ломоносова, 13, вместе с мебелью и оборудованием оценивается 1,8 млн рублей. Все детали интерьера создают атмосферу причастности к парусному спорту. В заведении расписаны стены, а столики и стулья напоминают каюту яхты.

Напомним, советская и российская группа "2ва Самолета" играет мелодии в самобытном стиле и включает в свои композиции элементы ска, латино, фанка и других музыкальных направлений.

Пять углов — это неофициальное название перекрестка в Петербурге. Он образован пересечением Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова.

Ранее мы писали, что в Петербурге продают лимузин секретаря ЦК КПСС за 12 млн рублей.

Фото: Avito, ВКонтакте / The Spray bar ПЕРВЫЙ ЯХТЕННЫЙ БАР СПБ